В Татарстане 16 февраля ожидаются усиление ветра и снег

По данным Гидрометцентра РТ, 16 февраля в республике ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, а местами порывы могут достигать 15–18 м/с.

Синоптики также прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, а в отдельных районах возможна метель. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха в Татарстане составит от -2 до -7 градусов. В Казани будет холоднее — от -8 до -10 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане подорожали огурцы и лук.