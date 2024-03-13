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· Артем Акчурин

В Татарстане 15 марта потеплеет до +5 градусов

В Татарстане 15 марта потеплеет до +5 градусов

Татар-информ

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13 марта в Татарстане потеплеет до +2 градусов. Значительных осадков не ожидается. Данные приводит Гидрометцентр РТ.
Температура воздуха в дневное время поднимется до -3...+2 градусов. Погода будет облачной, с прояснениями. Ветер обещают северо-западный и юго-западный, с максимальной скорость до 11 м/с.

14 марта, в четверг, в ночное и утреннее время столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов, днем воздух прогреется до -2...+3 градусов. Осадков также не ожидается. На дорогах возможен гололед, поэтому водителям следует быть внимательнее.

15 марта, в пятницу, в ночное время обещают 9 градусов мороза. Днем потеплеет уже до +5 градусов. Погода будет облачная, без осадков.

Напомним, в парках Казани к саммиту БРИКС обновят общественные туалеты.

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