В парках Казани к саммиту БРИКС обновят общественные туалеты

В рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани планируется открыть 12 новых туалетных модулей и заменить девять уже существующих в общественных местах. Пишет «Бизнес Онлайн», со ссылкой на представителей комитета по внешнему благоустройству.



Новые туалетные блоки будут установлены в сквере на улице Академика Парина, около «Ак Барс Арены» и Центрального стадиона. Также уже начат процесс обновления общественных туалетов в парках.



Представители власти отметили, что туалетные модули обновляются ежегодно: вводятся в эксплуатацию новые и ремонтируются существующие по мере необходимости. Те блоки, которые планируется заменить в этом году, уже эксплуатируются более 10 лет.На данный момент ведется ремонт на набережной озера Кабан, в парке «Черное озеро» и в лесопарке Горкинско-Ометьевском. Всего подлежат обновлению 19 туалетных модулей, и планируется завершить процесс к началу летнего сезона.

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