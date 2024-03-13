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В парках Казани к саммиту БРИКС обновят общественные туалеты

В парках Казани к саммиту БРИКС обновят общественные туалеты

kazancat.ru

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В рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани планируется открыть 12 новых туалетных модулей и заменить девять уже существующих в общественных местах. Пишет «Бизнес Онлайн», со ссылкой на представителей комитета по внешнему благоустройству.

Новые туалетные блоки будут установлены в сквере на улице Академика Парина, около «Ак Барс Арены» и Центрального стадиона. Также уже начат процесс обновления общественных туалетов в парках.


Представители власти отметили, что туалетные модули обновляются ежегодно: вводятся в эксплуатацию новые и ремонтируются существующие по мере необходимости. Те блоки, которые планируется заменить в этом году, уже эксплуатируются более 10 лет.

На данный момент ведется ремонт на набережной озера Кабан, в парке «Черное озеро» и в лесопарке Горкинско-Ометьевском. Всего подлежат обновлению 19 туалетных модулей, и планируется завершить процесс к началу летнего сезона.

Ранее, стало известно, что в Татарстане сократилось количество гостиниц, но доходы выросли.

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