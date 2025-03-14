В Татарстане 14 марта ожидается до +9 градусов

По данным Гидрометцентра РТ, утром 14 марта в ряде районов Татарстана возможен туман.

Днём ветер сменит направление с западного на южное, его скорость составит 6–11 м/с, местами порывы могут достигать 15–17 м/с.

Воздух прогреется до +4…+9 °C, а в западных и юго-западных районах температура может подняться до +13 °C.

Синоптики также предупреждают водителей о возможной гололедице на дорогах.

Ранее мы писали о том, что в Казани 14 марта ждут главу Республики Алтай Турчака.

Он примет участие в международной конференции.