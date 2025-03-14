В Татарстане 14 марта ожидается до +9 градусов
Екатерина Елисеева
По данным Гидрометцентра РТ, утром 14 марта в ряде районов Татарстана возможен туман.
Днём ветер сменит направление с западного на южное, его скорость составит 6–11 м/с, местами порывы могут достигать 15–17 м/с.
Воздух прогреется до +4…+9 °C, а в западных и юго-западных районах температура может подняться до +13 °C.
Синоптики также предупреждают водителей о возможной гололедице на дорогах.
Ранее мы писали о том, что в Казани 14 марта ждут главу Республики Алтай Турчака.
Он примет участие в международной конференции.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец