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В Казани 14 марта ждут главу Республики Алтай Турчака

Ранее Турчак неоднократно посещал Татарстан

Council.gov.ru

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Глава Республики Алтай Андрей Турчак сегодня посетит Казань с рабочей поездкой. Он примет участие в международной конференции по изучению и охране снежного барса, которая продлится до 15 марта. Также ожидается его выступление на пленарной сессии и возможная встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Снежный барс — символ Татарстана, а на Алтае, в Майминском районе, расположен центр его сохранения, где уже обитают первые животные.

Это первый визит Турчака в Казань в статусе главы региона. В феврале он открыл в Республике Алтай татарский культурный центр и отмечал давние связи региона с Татарстаном. Тогда же он говорил о предстоящем обновлении соглашения о сотрудничестве и благодарил Минниханова за внимание к Алтаю.

Ранее Турчак неоднократно посещал Татарстан, пишет «БИЗНЕС Online»..

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