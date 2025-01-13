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В ГАИ Татарстана прокомментировали смертельное ДТП с тюбингом

Что касается действий водителя, их оценит следс...

Катя Царева

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Рустем Гарипов, глава ГАИ Татарстана, прокомментировал трагический инцидент с тюбингом. Он подчеркнул, что ни водитель, ни погибшая не желали такой судьбы. Госавтоинспекция регулярно предупреждает о рисках, связанных с подобными развлечениями, но, к сожалению, люди зачастую игнорируют эти предупреждения.

Что касается действий водителя, их оценит следствие. Гарипов добавил, что ГАИ не наказывают водителей, которые покидают место происшествия, чтобы доставить пострадавших к врачам, но каждый случай анализируется индивидуально.

Специалист отметил, что если рядом находится медицинское учреждение и ситуация понимаема, это один случай. В противном случае, если у людей нет опыта в оказании первой помощи, лучше оставить помощь профессионалам и вызвать скорую, чтобы минимизировать риск для пострадавшего, пишет «Вечерняя Казань».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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