В Татарстан не приедет поезд Деда Мороза

В РТ не приедет поезд Деда Мороза. Городов региона нет в расписании.

Состав отправится в путь из Великого Устюга уже 19 ноября 2024 года, передает РИА «Новости». В списке есть более 60 городов России, а сам поезд преодолеет больше 30 000 км.

В поезде есть кукольный театр, лавочка с сувенирами, а также буфет с рестораном.

Проект был придуман в Вологодской области вместе с представителями РЖД. С декабря 2021 года вагоны были больше чем в 170 городов.

Известно, что с ноября текущего года до начала января следующего года Дед Мороз проедет через Челябинск, Башкирию, Самару и т.д..

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