В Советском районе Казани заработает пункт приема вторсырья
Мэрия Казани
Выездной пункт приема вторсырья начнет свою работу около одного из ТЦ в Советском районе Казани, по адресу улица Зорге, 11б. Принимать отходы будут с 12:00 до 13:00 24 февраля.
Для повышения удобства граждан, в скором времени планируется организация выездных пунктов приема вторсырья в каждом районе города. Планируется запускать их в последнюю субботу каждого месяца.
Ранее, на строительство административно-производственного корпуса ООО «Газпром трансгаз Казань» было получено разрешение экспертизы.