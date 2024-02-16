В Советском районе Казани заработает пункт приема вторсырья

Выездной пункт приема вторсырья начнет свою работу около одного из ТЦ в Советском районе Казани, по адресу улица Зорге, 11б. Принимать отходы будут с 12:00 до 13:00 24 февраля.





Выбор данного местоположения был осуществлен после проведения выборов участка для размещения пункта приема. Жители города принимали участие в голосовании, предлагая различные варианты, включая проспект Ямашева, 97, и улицу Краснококшайская, 150/2.Для повышения удобства граждан, в скором времени планируется организация выездных пунктов приема вторсырья в каждом районе города. Планируется запускать их в последнюю субботу каждого месяца.

Ранее, на строительство административно-производственного корпуса ООО «Газпром трансгаз Казань» было получено разрешение экспертизы.