На стройку высотки «Газпрома» в центре Казани дали разрешение

На строительство административно-производственного корпуса ООО «Газпром трансгаз Казань» по адресу ул. Спартаковская, 2 было получено разрешение экспертизы от управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре. Эта информация доступна на официальном сайте Единого государственного реестра заключений.



Ответственной за проект является компания ООО «Газпром трансгаз Казань». Строительство объекта началось в конце января текущего года. Подрядчиком на общую сумму в 10 миллиардов рублей была выбрана местная строительная компания «Грань», возглавляемая Леонидом Анисимовым. Общая площадь здания составляет 13 тысяч квадратных метров.