В смертельном ДТП с «ГАЗом» в Татарстане погибла пассажирка Mazda

В результате ДТП в Елабужском районе погибла пассажирка автомобиля Mazda.

Согласно информации, предоставленной управлением ГИБДД МВД по Татарстану, 35-летний водитель Mazda допустил столкновение с барьерным ограждением, после чего его автомобиль столкнулся с автомобилем «ГАЗ».

Женщина из-за полученных травм, скончалась на месте происшествия. Другой пассажир был госпитализирован.

Ранее, под Татарстаном вахтовый автобус столкнулся с большегрузом. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.