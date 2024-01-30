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В смертельном ДТП с «ГАЗом» в Татарстане погибла пассажирка Mazda

В смертельном ДТП с «ГАЗом» в Татарстане погибла пассажирка Mazda

ГИБДД по РТ

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В результате ДТП в Елабужском районе погибла пассажирка автомобиля Mazda.

Согласно информации, предоставленной управлением ГИБДД МВД по Татарстану, 35-летний водитель Mazda допустил столкновение с барьерным ограждением, после чего его автомобиль столкнулся с автомобилем «ГАЗ».

Женщина из-за полученных травм, скончалась на месте происшествия. Другой пассажир был госпитализирован.

Ранее, под Татарстаном вахтовый автобус столкнулся с большегрузом. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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