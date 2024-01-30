В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком

По данным управления Следственного комитета по Республике Татарстан, было заведено уголовное дело в связи с аварией, в которую попал вахтовый автобус и грузовик на трассе Казань-Ульяновск.

Инцидент произошел 30 января в Верхнеуслонском районе Татарстана, когда автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком. В результате столкновения пострадали несколько человек, которые были госпитализированы с различными травмами. В момент аварии в салоне автобуса находилось 11 человек.



Уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности и нарушения правил дорожного движения.

Известно, что автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем, который находился на обочине.

Ранее, в Казани трамвай сошел с рельсов, движение на время было приостановлено.