Новости Татарстана

В СИЗО Татарстана впервые провели венчание осуждённого

Диляра Аминова Редактор выходного дня
В следственном изоляторе № 5 УФСИН России по Республике Татарстан состоялось таинство венчания между осуждённым и его супругой. Церемония прошла в молельной комнате учреждения под руководством священника Тимофея Маташова, возглавляющего епархиальный отдел по тюремному служению.

По словам духовного лица, такое событие в стенах изолятора является исключительным и духовно значимым для обеих сторон. Перед обменом венчальными клятвами супруги прошли исповедь и причастились в соответствии с православными канонами.

Жена осуждённого подтвердила, что решение о венчании было принято осознанно и обдуманно. Мероприятие проводилось в соответствии с установленными правилами и порядком, действующим в учреждении.

