В поселке под Казанью загорелись два дома, есть погибший

Под Казанью в поселке мирный загорелись два дома. Через некоторое время пожар был ликвидирован, а сотрудники спецслужб обнаружили тело погибшего. Передает «Татар-информ».

По информации ГУ МЧС по РТ, пожар произошел в двух частных домах на улице 2-ая Давликеевская. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

На данный момент устанавливаются причины пожара.

Напомним, ранее в результате пожара в Буинском районе скончались два человека.