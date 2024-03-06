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· Артем Акчурин

В поселке под Казанью загорелись два дома, есть погибший

В поселке под Казанью загорелись два дома, есть погибший

Прокуратура РТ

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Под Казанью в поселке мирный загорелись два дома. Через некоторое время пожар был ликвидирован, а сотрудники спецслужб обнаружили тело погибшего. Передает «Татар-информ».

По информации ГУ МЧС по РТ, пожар произошел в двух частных домах на улице 2-ая Давликеевская. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

На данный момент устанавливаются причины пожара.

Напомним, ранее в результате пожара в Буинском районе скончались два человека.

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