В результате пожара в Буинском районе скончались два человека

В Буинском районе произошел пожар. В результате чего в частном доме погибли два человека. О трагическом происшествии проинформировал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня, 27 февраля, в дневное время загорелся одноэтажный деревянный дом на улице Колхозной в селе Каменный Брод Буинского района Татарстана. Жертвами стали 85-летняя женщина и ее 63-летний сын. Дом практически полностью обгорел, в некоторых местах прогнулась и обвалилась крыша здания.

На данный момент проводится проверка для выяснения причин и обстоятельств происшествия. Городской прокурор Тимур Фатыхов уже на месте происшествия.

Напомним, в Татарстан снова придут морозы до -22 градусов.