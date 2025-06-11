В РТ жена участника СВО обратилась в прокуратуру после хищения 606 тысяч рублей

Прокуратура Алексеевского района Татарстана проверила жалобу 35-летней женщины, супруги участника спецоперации, на нарушение её прав.

В августе 2024 года мошенники, представившись блокировщиками сим-карт, получили доступ к её аккаунту на портале «Госуслуги» и оформили кредит. Под обманом женщина перевела 606 тыс. рублей злоумышленникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования были установлены владельцы счетов, на которые поступили похищенные деньги — граждане Удмуртии, Башкортостана и Пермского края.

Прокуратура подала в суд три иска о взыскании неосновательного обогащения с владельцев счетов и добилась ареста их средств. После вступления решений в законную силу прокуратура будет следить за их исполнением.