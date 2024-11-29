Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В РТ в декабре ожидаются температуры выше нормы

Месячное число осадков будет приближено к норме

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В РТ в первый месяц зимы температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус. Об этом сообщили сотрудники Гидрометцентра Республики Татарстан.

Как рассказали метеорологи, климатическая норма в столице РТ в декабре находится на уровне -7,9 градуса, а по региону - 8,9 градуса. Месячное число осадков будет приближено к норме.

Так, 1 декабря 2024 года, в ночное время прогнозируется от -1 до -6 градусов, а днем может быть от +1 до -4 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Ранее мы писали о том, что некоторые жители Казани высказались против строительства канатной дороги «Аэромост».

Выяснилось, что 14 человек, которые принимали участие в обсуждениях по поводу строительства конструкции, оставили 18 отзывов. Выяснилось, что все были отрицательными. Жители предложили другие маршруты строительства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В КНИТУ-КАИ прокомментировали гибель 17-летнего подростка в общежитии в Казани

Новости России

21 час назад

43% татарстанцев читают глянцевые журналы для снятия стресса

барьер который ставит деисекция от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Профессор КФУ рассказал, завалят ли московские снегопады Татарстан

Новости России

2 дня назад

Володин: у регионов есть все полномочия по урегулированию трудовой миграции

seo копирайтер в Москве

Новости Казани

19 часов назад

В Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Новости Казани

20 часов назад

Казанцы могли похитить 8 миллионов рублей у участника СВО из Чечни

Новости Татарстана

день назад

Минздрав Татарстана призвал людей не геройствовать

Новости Казани

20 часов назад

В Казанском Кремле начали монтаж иллюминации к Новому году
Новости Татарстана
4 дня назад

В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries

В настоящее время у маркетплейса только один ск...

Новости Татарстана

24 минуты назад

В РТ в декабре ожидаются температуры выше нормы

Важное в РТ

день назад

В Казани впервые пройдет бизнес-форум «Мегасреда»

Новости Казани

час назад

В Казани 29 ноября Опель столкнулся с Газелью

Новости Казани

час назад

14 казанцев высказались против строительства канатной дороги «Аэромост»
Студент политехнического колледжа умер на физку...
Новости Татарстана
6 часов назад

Студент политехнического колледжа умер на физкультуре в Альметьевске

Новости Татарстана

2 часа назад

Возбуждено дело по факту смерти студента в колледже

Новости Казани

3 часа назад

Людей зажало в машине в результате ДТП на трассе Зеленодольск — Казань

Новости Казани

4 часа назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы на прилет и вылет
Пациенты заранее видят, каким будет результат: ...
Интересное в Казани
7 дней назад

Пациенты заранее видят, каким будет результат: ортодонт из Казани рассказала, почему элайнеры стали такими популярными