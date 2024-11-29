В РТ в декабре ожидаются температуры выше нормы
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В РТ в первый месяц зимы температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус. Об этом сообщили сотрудники Гидрометцентра Республики Татарстан.
Как рассказали метеорологи, климатическая норма в столице РТ в декабре находится на уровне -7,9 градуса, а по региону - 8,9 градуса. Месячное число осадков будет приближено к норме.
Так, 1 декабря 2024 года, в ночное время прогнозируется от -1 до -6 градусов, а днем может быть от +1 до -4 градусов. На дорогах возможна гололедица.
Ранее мы писали о том, что некоторые жители Казани высказались против строительства канатной дороги «Аэромост».
Выяснилось, что 14 человек, которые принимали участие в обсуждениях по поводу строительства конструкции, оставили 18 отзывов. Выяснилось, что все были отрицательными. Жители предложили другие маршруты строительства.
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