В РТ в декабре ожидаются температуры выше нормы

В РТ в первый месяц зимы температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус. Об этом сообщили сотрудники Гидрометцентра Республики Татарстан.

Как рассказали метеорологи, климатическая норма в столице РТ в декабре находится на уровне -7,9 градуса, а по региону - 8,9 градуса. Месячное число осадков будет приближено к норме.

Так, 1 декабря 2024 года, в ночное время прогнозируется от -1 до -6 градусов, а днем может быть от +1 до -4 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Ранее мы писали о том, что некоторые жители Казани высказались против строительства канатной дороги «Аэромост».

Выяснилось, что 14 человек, которые принимали участие в обсуждениях по поводу строительства конструкции, оставили 18 отзывов. Выяснилось, что все были отрицательными. Жители предложили другие маршруты строительства.