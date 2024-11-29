14 казанцев высказались против строительства канатной дороги «Аэромост»

Казанцы негативно высказались о осуществлении проекта канатной дороги «Аэромост».

Выяснилось, что 14 человек, которые принимали участие в обсуждениях по поводу строительства, оставили 18 отзывов. Все были отрицательными. Главные замечания относились к влиянию проекта на окружающую среду. 5 жителей Казани рассказали, что возведение опорных конструкций в пойме водоема может плохо сказаться на её экологической системе.

Помимо этого, один из казанцев подумал, что крупные конструкции снизят привлекательность реки Казанки для посетителей. Кроме того, люди боятся, что парку «Русско-Немецкая Швейцария», через который пройдет дорога, может быть нанесен урон. Жители предложили другие маршруты строительства.

Ранее мы писали о том, что в Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов.