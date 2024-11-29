Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

14 казанцев высказались против строительства канатной дороги «Аэромост»

Главные замечания относились к влиянию проекта ...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Казанцы негативно высказались о осуществлении проекта канатной дороги «Аэромост».

Выяснилось, что 14 человек, которые принимали участие в обсуждениях по поводу строительства, оставили 18 отзывов. Все были отрицательными. Главные замечания относились к влиянию проекта на окружающую среду. 5 жителей Казани рассказали, что возведение опорных конструкций в пойме водоема может плохо сказаться на её экологической системе.

Помимо этого, один из казанцев подумал, что крупные конструкции снизят привлекательность реки Казанки для посетителей. Кроме того, люди боятся, что парку «Русско-Немецкая Швейцария», через который пройдет дорога, может быть нанесен урон. Жители предложили другие маршруты строительства.

Ранее мы писали о том, что в Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В КНИТУ-КАИ прокомментировали гибель 17-летнего подростка в общежитии в Казани

Важное в РТ

20 часов назад

В Татарстане детские карты Сбера теперь можно заказать с доставкой

плесень в подвале как избавиться

Новости Татарстана

день назад

Профессор КФУ рассказал, завалят ли московские снегопады Татарстан

Важное в РТ

3 дня назад

Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

обучение wordpress в Новосибирске

Новости Татарстана

22 часа назад

В РТ не поддержал запрет брать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Новости Казани

17 часов назад

В Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов

Новости Татарстана

день назад

Минздрав Татарстана призвал людей не геройствовать

Новости Казани

19 часов назад

Казанцы могли похитить 8 миллионов рублей у участника СВО из Чечни

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей
Новости Татарстана
2 дня назад

118 выходных ждут татарстанцев в 2025 году

Сведения появились в постановлении Правительств...

Новости Казани

23 минуты назад

14 казанцев высказались против строительства канатной дороги «Аэромост»

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ могут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» для бизнеса

Новости Татарстана

43 минуты назад

Возбуждено дело по факту смерти студента в колледже

Новости Казани

2 часа назад

Людей зажало в машине в результате ДТП на трассе Зеленодольск — Казань
Студент политехнического колледжа умер на физку...
Новости Татарстана
5 часов назад

Студент политехнического колледжа умер на физкультуре в Альметьевске

Новости Казани

3 часа назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы на прилет и вылет

Новости Казани

4 часа назад

В Казани ограничено движение на Оренбургский проезд

Новости Казани

5 часов назад

Фермское шоссе в Казани в воде, на месте работают дорожные службы
Важное в РТ
6 дней назад

Более 1,2 млн жителей Татарстана пользуются СберСпасибо