В РТ с 24 по 26 апреля объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

С 24 по 26 апреля в Казани ожидается аномальная жара с температурой от 22 до 27 градусов по Цельсию, сообщает гидрометцентр РТ. В связи с этим в городе введено штормовое предупреждение, об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

До субботы температура воздуха будет на 9–12 градусов выше нормы для этого времени года.

МЧС напоминает о действующем с 14 апреля по 11 мая особом противопожарном режиме, согласно которому запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также проводить работы, связанные с повышенным риском пожаров.

Ранее мы писали о том, что глава Татарстана подписал указы о повышении зарплат чиновникам.