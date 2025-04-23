Глава Татарстана подписал указы о повышении зарплат чиновникам

С 1 мая в Татарстане будет повышена зарплата госслужащих и ежемесячные вознаграждения для лиц, замещающих государственные должности. Соответствующие указания подписал глава республики Рустам Минниханов.

В частности, ежемесячное вознаграждение министров Татарстана увеличат на 10%, и оно составит 53 759 рублей. Для сравнения, в прошлом году повышение было менее значительным — 5%, и зарплата выросла до 48 871 рубля. Изменения также касаются руководителей, специалистов и работников таких организаций, как хозяйственное управление при правительстве РТ, гостевой дом при управлении делами раиса РТ и сотрудники музея-заповедника «Казанский Кремль».

Дополнительно, указом увеличены ежемесячные денежные поощрения для представителей госструктур республики. Например, заместитель раиса РТ будет получать поощрение в размере 3,240 от его оклада, председатель Госсовета РТ — 3,153, руководитель администрации раиса РТ — 2,957, заместитель председателя Госсовета РТ — 2,799, уполномоченный по правам человека в РТ — 2,533, а депутат Госсовета РТ — 2,449.

Кроме того, с 1 мая оклады госслужащих также будут повышены на 10%. Например, оклад специалистов 3-го разряда в территориальных органах исполнительной власти вырастет с 13 990 рублей до 15 389 рублей. Также увеличится ежемесячное денежное поощрение для госслужащих, которое теперь будет составлять от 41% до 58% от оклада. За два года оно вырастет на 56%.

Согласно указу раиса Татарстана от 22 марта 2018 года, заработная плата государственных гражданских служащих включает несколько составляющих, включая ежемесячное поощрение, размер которого до 1 января 2023 года был установлен в 2% от должностного оклада.