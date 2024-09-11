В РТ проводят проверку после выкатывания самолета Cessna за пределы полосы

Воздушное судно Cessna выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бугульмы РТ. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом рассказали в телеграм-канале Центрального МСУТ СК РФ.

В сообщении говорится, что по предварительной информации, утром 11 сентября учебный самолет во время посадки выкатился за пределы ВПП на 100 м. Никто не пострадали, только судно получило повреждения.

По этому факту организована проверка по статье 263 УК РФ.

Проверку также и начала местная транспортная прокуратура.

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Пробное открытие прошло еще в марте, и все замечания людей были услышаны. Строительство продвигается полным ходом. Зимой территория должна быть открыта.