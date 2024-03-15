Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В РТ при паводке могут установить более 150 пунктов временного размещения

В РТ при паводке могут установить более 150 пунктов временного размещения

dzen.ru

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Временно исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Николай Суржко, сообщил о предпринятых мерах для обеспечения безопасности населения. Подготовлен оперативный план «паводок», а также разработаны и утверждены планы эвакуации и первоочередного обеспечения населения. Планируется создание 158 пунктов временного размещения, способных вместить более 41 тысячи человек.

Для проведения антипаводковых мероприятий сформирована группировка из свыше, чем 19 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники. Также подготовлены 124 плавсредства для оперативной реакции на чрезвычайные ситуации.

Планируется использование 4 единиц авиационной техники и 3 БПЛА для воздушной разведки.

Напомним, что в Татарстане в апреле введут ограничение движения на трассах.

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