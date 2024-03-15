В РТ при паводке могут установить более 150 пунктов временного размещения
dzen.ru
Временно исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Николай Суржко, сообщил о предпринятых мерах для обеспечения безопасности населения. Подготовлен оперативный план «паводок», а также разработаны и утверждены планы эвакуации и первоочередного обеспечения населения. Планируется создание 158 пунктов временного размещения, способных вместить более 41 тысячи человек.
Планируется использование 4 единиц авиационной техники и 3 БПЛА для воздушной разведки.
Напомним, что в Татарстане в апреле введут ограничение движения на трассах.
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