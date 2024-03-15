В Татарстане в апреле введут ограничение движения на трассах
rg.ru
Власти Татарстана приняли решение ввести ограничения на использование местных трасс регионального и межмуниципального значения, которые затрагивают грузовой транспорт. Детали ограничений были обнародованы в постановлении правительства республики от 14 марта.
Согласно указанию, выданному премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, эти действия принимаются с целью предотвращения повреждений дорожного покрытия, особенно в периоды неблагоприятных погодно-климатических условий.
В общий перечень дорог, на которые распространяются эти ограничения, попала 361 трасса, с общей протяженностью более 6,5 тысячи километров.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики будут контролировать исполнение данного постановления с поддержкой местного гидрометцентра и полиции МВД по Татарстану.
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