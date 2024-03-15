В Татарстане в апреле введут ограничение движения на трассах

Власти Татарстана приняли решение ввести ограничения на использование местных трасс регионального и межмуниципального значения, которые затрагивают грузовой транспорт. Детали ограничений были обнародованы в постановлении правительства республики от 14 марта.



Согласно указанию, выданному премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, эти действия принимаются с целью предотвращения повреждений дорожного покрытия, особенно в периоды неблагоприятных погодно-климатических условий.





Согласно постановлению, с 1 по 30 апреля будет действовать временное ограничение на движение автомобилей с массой более 6 тонн. А с 20 мая по 31 августа с 10 утра до 22 часов вечера водителям запрещено использовать указанные дороги при температуре выше 32 градусов.В общий перечень дорог, на которые распространяются эти ограничения, попала 361 трасса, с общей протяженностью более 6,5 тысячи километров.Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики будут контролировать исполнение данного постановления с поддержкой местного гидрометцентра и полиции МВД по Татарстану.