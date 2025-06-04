В Казани на самокатах МТС Юрент появятся укрупненные номера

В Казани сервис кикшеринга МТС Юрент приступил к оснащению своих электросамокатов новыми большими индивидуальными номерами. В этом сезоне они будут установлены на всех самокатах компании в столице Татарстана.

Номера сделаны из прочной светоотражающей пленки без ламинирования, что позволяет легко их читать даже в темное время суток. Подобные номера уже хорошо себя показали в Москве и Екатеринбурге, обеспечив удобство для считывания на пешеходных переходах и стойкость к вандализму. Одним из самых распространенных нарушений ПДД на самокатах является неспешное движение через проезжую часть — за это предусмотрен штраф в 1000 рублей. Такое поведение часто становится причиной аварий с участием самокатов.

Пожаловаться на нарушения ПДД можно через Telegram-бот @pdd\_urent\_bot. Для этого необходимо предоставить фото с нарушителем, на котором четко виден номер самоката, а также указать время и место происшествия. Служба поддержки МТС Юрент быстро обработает жалобу и примет меры, если нарушение подтвердится.