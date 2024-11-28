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Башни Сююмбике и Казанского Кремля не будет на новой купюре в 1000 рублей

Было выбрано 25 элементов со всего ПФО

pixabay

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Консультативный совет Банка РФ составил список строений, которые возможно появятся на новой тысячной купюре.

Было выбрано 25 элементов со всего ПФО. Только 3 из них посвящены Республике Татарстан: главный корпус Казанского федерального университета, Дворец земледельцев и «Казан». Победителей выберут онлайн, пишет «Бизнес Онлайн».

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что дизайн, который был раньше, вызвал необычную реакцию у людей. По этой причине было решено его изменить.

Ранее мы писали о том, что до конца текущего года в Казани планируют открыть Московский рынок после обновления. Об этом рассказали в администрации региональной столицы Республики Татарстан. В настоящее время территория заполнена на 75%.

После ремонта место будет социально-культурной площадкой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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