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В РТ на ремонт одного участка дороги выделят 287 миллионов рублей

Работы должны быть завершены до 20 октября 2025...

pixabay.com

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В Татарстане планируют провести ремонт участка автодороги Чистополь – Нижнекамск. В соответствии с тендером, опубликованным на сайте госзакупок, на работы выделено 287 млн рублей.

Ремонт затронет участок трассы с 13+700 км по 20+100 км в Чистопольском районе республики.

Работы должны быть завершены до 20 октября 2025 года.

Проект будет реализовываться ГКУ «Главтатдортранс», а финансирование поступит из бюджетов РТ и РФ.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане врачи удалили у 39-летней женщины 20 новообразований.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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