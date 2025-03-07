В РТ на ремонт одного участка дороги выделят 287 миллионов рублей

В Татарстане планируют провести ремонт участка автодороги Чистополь – Нижнекамск. В соответствии с тендером, опубликованным на сайте госзакупок, на работы выделено 287 млн рублей.

Ремонт затронет участок трассы с 13+700 км по 20+100 км в Чистопольском районе республики.

Работы должны быть завершены до 20 октября 2025 года.

Проект будет реализовываться ГКУ «Главтатдортранс», а финансирование поступит из бюджетов РТ и РФ.

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