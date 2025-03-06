В Татарстане врачи удалили у 39-летней женщины 20 новообразований

В Казани врачи РКБ провели операцию 39-летней жительнице Алькеевского района Татарстана, удалив сразу 20 миом. Девять лет назад ей уже проводили подобное вмешательство, тогда удалили шесть миоматозных узлов.

Специалисты объяснили, что со временем новообразования появились снова, а дополнительно развилась еще и киста. По их словам, из-за большого количества миом матку практически не было видно, и существовал высокий риск ее удаления.

Однако врачи гинекологического отделения РКБ решили попробовать сохранить орган. Трое акушеров-гинекологов в течение двух с половиной часов удаляли узлы, расположенные в сложных зонах – в области шейки и перешейка матки.

Благодаря их усилиям удалось сохранить матку и устранить все новообразования. Пациентка уже вернулась домой и чувствует себя хорошо – боли в пояснице, которые беспокоили ее раньше, исчезли.