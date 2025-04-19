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В РТ может быть скорректирована организация движения общественного транспорта

В прошлом году подземка перевезла 40 миллионов ...

Екатерина Кузьминых

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин дал указание институту пространственного развития пересмотреть схему организации общественного транспорта в городах региона.

По его мнению, нужно изменить подходы к организации движения для обеспечения удобных интервалов между транспортными средствами.

Во время отчета о деятельности правительства в 2024 году Песошин отметил увеличение популярности метро в Казани. В прошлом году подземка перевезла 40 миллионов пассажиров.

Также стоит напомнить, что до 2030 года в России планируют обновить 32 тысячи единиц подвижного состава общественного транспорта, в основном автобусов, пишет «Реальное время».

Ранее мы писали о том, что на Адмиралтейской транспортной дамбе появятся шумозащитные экраны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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