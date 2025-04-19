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На Адмиралтейской транспортной дамбе появятся шумозащитные экраны

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В Казани на Адмиралтейской транспортной дамбе, более известной как Кировская, планируется установка шумозащитных экранов. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок.

Экраны будут изготовлены из алюминиевых или стальных оцинкованных панелей с звукоизоляционными вкладышами. На выполнение работ и закупку материалов выделено 63 миллиона рублей. Дополнительно около 8 миллионов рублей будет направлено на строительство тротуара.

Общая стоимость реконструкции Адмиралтейской дамбы составит 90 миллионов рублей, включая непредвиденные расходы и средства на утилизацию строительного мусора. Все работы должны быть завершены до 19 ноября 2025 года.

Строительство Кировской (Адмиралтейской) дамбы началось в Казани в 1842 году по проекту губернатора Сергея Шипова и завершилось в 1849 году. Существенная реконструкция была проведена в 1956 году в рамках создания инженерной защиты города. Дамба до сих пор используется горожанами под названием Кировская, так как она соединяет город с Кировским районом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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