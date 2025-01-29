В РТ минимальный потребительский бюджет может увеличиться на 644 рубля

В Татарстане планируют увеличить минимальный потребительский бюджет в четвертом квартале 2024 года до 25 244 рублей. Это на 644 рубля (или 2,62%) больше, чем в предыдущем квартале. В настоящее время соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Минимальный потребительский бюджет отражает стоимость необходимых товаров и услуг, обеспечивающих базовые физиологические и социально-культурные потребности. Этот показатель используют для расчета бюджета, оценки уровня жизни населения и обоснования минимального размера оплаты труда.

Ранее мы писали о том, что эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу».