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· 16+ · Екатерина Елисеева

В РТ минимальный потребительский бюджет может увеличиться на 644 рубля

В настоящее время соответствующий документ прох...

pixabay.com

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В Татарстане планируют увеличить минимальный потребительский бюджет в четвертом квартале 2024 года до 25 244 рублей. Это на 644 рубля (или 2,62%) больше, чем в предыдущем квартале. В настоящее время соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Минимальный потребительский бюджет отражает стоимость необходимых товаров и услуг, обеспечивающих базовые физиологические и социально-культурные потребности. Этот показатель используют для расчета бюджета, оценки уровня жизни населения и обоснования минимального размера оплаты труда.

Ранее мы писали о том, что эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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