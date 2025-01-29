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Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

pixabay.com

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На фоне роста популярности дипфейков проблема утечки биометрических данных становится все более актуальной. Эксперт КФУ Михаил Абрамский рассказал жителям Татарстана о безопасности технологии «оплаты по лицу».

Дипфейки представляют собой фото, аудио и видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта и имитирующие внешность или голос реального человека.

Абрамский отметил, что для взлома системы биометрической оплаты с использованием дипфейка потребуется голограмма, которая будет выглядеть совершенно идентично живому человеку. Однако, по его словам, современные технологии еще не достигли такого уровня, поэтому без физического присутствия пользователя совершить платеж невозможно.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 1 февраля подорожают услуги по погребению.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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