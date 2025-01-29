Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема утечки биометрических данных становится все более актуальной. Эксперт КФУ Михаил Абрамский рассказал жителям Татарстана о безопасности технологии «оплаты по лицу».

Дипфейки представляют собой фото, аудио и видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта и имитирующие внешность или голос реального человека.

Абрамский отметил, что для взлома системы биометрической оплаты с использованием дипфейка потребуется голограмма, которая будет выглядеть совершенно идентично живому человеку. Однако, по его словам, современные технологии еще не достигли такого уровня, поэтому без физического присутствия пользователя совершить платеж невозможно.

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