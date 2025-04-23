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В Татарстане хирург оставил инородное тело в животе 44-летнего пациента

Эти действия обвиняемого привели к тяжкому вред...

pixabay

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По версии следствия, в сентябре 2023 года, во время проведения операции, обвиняемый допустил ошибку, оставив инородное тело в брюшной полости 44-летнего пациента. Позже, на фоне развившегося абсцесса брюшной полости, мужчине была проведена дополнительная операция по извлечению оставленного предмета. Эти действия обвиняемого привели к тяжкому вреду здоровью пациента.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что айти-парк на Спартаковской в Казани обварило кипятком.

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