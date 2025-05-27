В РТ доплату учителям за ГИА увеличат в 10 раз

В Татарстане повысили доплату учителям за участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) — теперь она может достигать 200 рублей в час. Это решение одобрило правительство республики, о чём сообщается на официальном портале правовой информации. Ранее доплата для педагогов составляла всего 19,26 рубля в час и была самой низкой по стране.

Ранее мы писали о том, что депутат Госсовета Татарстана Шарафиев снова ушёл в зону специальной военной операции.