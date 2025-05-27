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· 16+ · Екатерина Елисеева

В РТ доплату учителям за ГИА увеличат в 10 раз

Ранее доплата для педагогов составляла всего...

Екатерина Елисеева

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В Татарстане повысили доплату учителям за участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) — теперь она может достигать 200 рублей в час. Это решение одобрило правительство республики, о чём сообщается на официальном портале правовой информации. Ранее доплата для педагогов составляла всего 19,26 рубля в час и была самой низкой по стране.

Ранее мы писали о том, что депутат Госсовета Татарстана Шарафиев снова ушёл в зону специальной военной операции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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