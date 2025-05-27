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Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев снова ушёл в зону СВО

В нынешнем составе Госсовета Татарстана четыре ...

Эдуард Шарафиев

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Это уже его четвёртый контракт с осени 2022 года, когда он без перерыва прослужил полтора года, заключив три контракта подряд. Тогда депутат Шарафиев стал первым добровольцем из региональных депутатов и долгое время оставался единственным, кто отправился в зону СВО. Лишь спустя год, в ноябре 2023-го, ещё один депутат Госсовета Татарстана, Марат Галиев, тоже подписал полугодовой добровольческий контракт.

В нынешнем составе Госсовета Татарстана четыре депутата являются участниками СВО, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в РТ появится молочный комбинат с инвестицией 5 миллиардов рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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