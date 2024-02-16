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· Артем Акчурин

В РТ директор фирмы подозревается в неуплате 158 млн рублей по налогам

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В Татарстане руководитель ООО «БСЛ Инжиниринг» подозревается в уклонении от уплаты налогов и задолженности перед сотрудниками.

По информации Следственного комитета региона, с 2018 по 2020 годы 36-летний начальник предприятия вносил недостоверные данные о фиктивных контрагентах в налоговые отчеты, избегая уплаты более 158 млн рублей НДС и налога на прибыль.


Кроме того, с мая по декабрь 2022 года он не выплатил зарплату и компенсации при увольнении 4-м сотрудникам на общую сумму в 829 тысяч рублей.

Все обстоятельства происшедшего находятся в стадии выяснения.

Ранее, в Татарстане было подписано соглашение о создании в пределах Казани нового промышленного парка под названием «Северные ворота».

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