В РТ директор фирмы подозревается в неуплате 158 млн рублей по налогам

В Татарстане руководитель ООО «БСЛ Инжиниринг» подозревается в уклонении от уплаты налогов и задолженности перед сотрудниками.



По информации Следственного комитета региона, с 2018 по 2020 годы 36-летний начальник предприятия вносил недостоверные данные о фиктивных контрагентах в налоговые отчеты, избегая уплаты более 158 млн рублей НДС и налога на прибыль.



Кроме того, с мая по декабрь 2022 года он не выплатил зарплату и компенсации при увольнении 4-м сотрудникам на общую сумму в 829 тысяч рублей.Все обстоятельства происшедшего находятся в стадии выяснения.

Ранее, в Татарстане было подписано соглашение о создании в пределах Казани нового промышленного парка под названием «Северные ворота».