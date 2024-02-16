Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани решили создать копию ОЭЗ «Алабуга»

В Казани решили создать копию ОЭЗ «Алабуга»

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16 февраля, на заседании коллегии Министерства экономического развития Республики Татарстан было подписано соглашение о создании в пределах Казани нового промышленного парка под названием «Северные ворота».

По словам генерального директора Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» Тимура Шагивалеева, можно утверждать, что данный проект будет похож на особую экономическую зону «Алабуга». Главным резидентом предполагаемого парка станет компания «Казаньоргсинтез».


Первоочередными задачами для нового промышленного парка будут реализацияпроизводства катализаторов объемом более 10 млн тонн в год, что способствует обеспечению самостоятельности нефтехимической промышленности России.

Кроме того, в рамках данной идеи планируется запуск перспективных производств современных синтетических материалов и привлечение резидентов для их переработки.

Ранее, на 85-м году жизни скончался бывший помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин.

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