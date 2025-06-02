В РТ 2 и 3 июня ожидаются сильные дожди и порывистый ветер
Екатерина Елисеева
Гидрометцентр Татарстана предупреждает о резком ухудшении погодных условий вечером 2 июня и ночью 3 июня.
В отдельных районах республики прогнозируются сильные дожди и усиление ветра с порывами до 15–20 м/с. Также возможны грозы.
В Казани ожидаются сильные осадки и порывистый ветер с силой до 15–18 м/с, пишет Татарстан 24.
Ранее мы писали о том, что татарстанец потерял более 300 тысяч рублей при покупке машины в интернете.
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