В РТ 2 и 3 июня ожидаются сильные дожди и порывистый ветер

Гидрометцентр Татарстана предупреждает о резком ухудшении погодных условий вечером 2 июня и ночью 3 июня.

В отдельных районах республики прогнозируются сильные дожди и усиление ветра с порывами до 15–20 м/с. Также возможны грозы.

В Казани ожидаются сильные осадки и порывистый ветер с силой до 15–18 м/с, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что татарстанец потерял более 300 тысяч рублей при покупке машины в интернете.