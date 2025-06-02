Татарстанец потерял более 300 тысяч рублей при покупке машины в интернете
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В отдел МВД по Чистопольскому району обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Он увидел объявление о продаже автомобиля по низкой цене, связался с продавцом и перевёл деньги за транспортировку и таможенные сборы, так как машина находилась в Донецке.
После получения средств продавец потребовал дополнительные платежи, и мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил 319 700 рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция советует быть осторожными при онлайн-сделках, тщательно проверять продавцов и не спешить с оплатой, чтобы избежать обмана.
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