Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанец потерял более 300 тысяч рублей при покупке машины в интернете

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

pixabay

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В отдел МВД по Чистопольскому району обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Он увидел объявление о продаже автомобиля по низкой цене, связался с продавцом и перевёл деньги за транспортировку и таможенные сборы, так как машина находилась в Донецке.

После получения средств продавец потребовал дополнительные платежи, и мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Ущерб составил 319 700 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция советует быть осторожными при онлайн-сделках, тщательно проверять продавцов и не спешить с оплатой, чтобы избежать обмана.

Ранее мы писали о том, что 9 нелегалов поймали сотрудники полиции во время облав на стройках в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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