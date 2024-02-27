В Татарстан придут морозы до -22 градусов

В предпоследний зимний день в Татарстане синоптики обещают переменную облачность. Осадков не ожидается. Данные приводит Гидрометцентр РТ.

По сообщению синоптиков, в ночное время и ранним утром в регионе температура воздуха опустится до 10-15 градусов мороза. Местами будут фиксироваться понижения температуры до 17-22 градусов стужи. В дневное время воздух прогреется до -1...-6 градусов. На дорогах обещают гололед. Водителям следуют быть осторожнее.

В столице региона ночью столбики термометров покажут от -11 до -13 градусов. В некоторых районах похолодает до -16 градусов. Днем показания термометров вырастут до -1...-3 градусов.