В Республике Татарстан на 9,7% подорожала потребительская корзина

По данным на ноябрь 2024 года, стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составила 20 471 рубль 99 копеек. Несмотря на рост на 9,7% по сравнению с декабрем 2023 года, этот показатель остается одним из самых доступных в Приволжском федеральном округе. Такая информация содержится в отчете «Социально-экономическое положение РТ», опубликованном Татарстанстатом.

Среди регионов ПФО Татарстан занимает четвертое место по доступности набора. Первые три позиции заняли Мордовия, Чувашия и Пензенская область, а завершает рейтинг Пермский край.

Кроме того, в Татарстане стоимость фиксированного набора оказалась ниже, чем в среднем по Приволжью и России.

Ранее мы писали о том, что турецкий актер Бурак Озчивит снова приедет в Альметьевск.

На этот раз он станет почетным гостем киноконцерта «Музыка турецких сериалов».