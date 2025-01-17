Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Республике Татарстан на 9,7% подорожала потребительская корзина

Такая информация содержится в отчете «Социально...

Екатерина Елисеева

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По данным на ноябрь 2024 года, стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составила 20 471 рубль 99 копеек. Несмотря на рост на 9,7% по сравнению с декабрем 2023 года, этот показатель остается одним из самых доступных в Приволжском федеральном округе. Такая информация содержится в отчете «Социально-экономическое положение РТ», опубликованном Татарстанстатом.

Среди регионов ПФО Татарстан занимает четвертое место по доступности набора. Первые три позиции заняли Мордовия, Чувашия и Пензенская область, а завершает рейтинг Пермский край.

Кроме того, в Татарстане стоимость фиксированного набора оказалась ниже, чем в среднем по Приволжью и России.

Ранее мы писали о том, что турецкий актер Бурак Озчивит снова приедет в Альметьевск.

На этот раз он станет почетным гостем киноконцерта «Музыка турецких сериалов».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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