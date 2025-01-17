Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Турецкий актер Бурак Озчивит снова приедет в Альметьевск

Событие обещает стать настоящим подарком для вс...

Wikilife77/Википедия

Подписаться в Telegram

Любители турецкого кино в Татарстане в предвкушении — знаменитый актёр Бурак Озчивит вновь приедет в республику. На этот раз он станет почетным гостем киноконцерта «Музыка турецких сериалов», который пройдет 9 февраля в Альметьевске. Сведения об этом есть на сайте одного из сервисов для покупки билетов.

Событие обещает стать настоящим подарком для всех, кто ценит турецкие сериалы и их музыкальное сопровождение. Гости смогут вновь окунуться в атмосферу любимых историй, наслаждаясь мелодиями, которые их сопровождали. Кроме того, зрителей ждет возможность увидеть Бурака Озчивита на сцене.

Организаторы также подготовили сюрпризы: актер поделится личными воспоминаниями и историями, благодаря чему поклонники смогут лучше узнать его путь в мире кино. Приятная и уютная атмосфера мероприятия позволит каждому зрителю почувствовать себя частью большого и захватывающего мира турецкого кинематографа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Гололёд накрыл Казань: как коммунальные службы справляются с проблемой

Новости России

день назад

ВТБ в 2024 году нарастил выдачу автокредитов более чем вдвое

едят ли тараканы чеснок

Новости Казани

день назад

17 января в парке «Черное озеро» пройдет ледовое шоу

Новости Татарстана

2 дня назад

Теперь пуш-уведомления от Сбера можно сделать менее формальными

сео с оплатой за результат в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Что стало причиной «взрывов» в Казани 15 января

Новости Татарстана

22 часа назад

28 управляющих компаний Татарстана могут лишиться лицензий

Новости Казани

день назад

Елена Вяльба поговорила с Кулешовой в Казани, ее переселили моментально

Новости Казани

день назад

Жуткое видео, как в метро Казани парня снес поезд

Новости Татарстана

день назад

Клиентки обвинили психолога из Татарстана в домогательствах и изнасилованиях
Новости Казани
20 часов назад

В Казани уже в 2025 году планируют открыть генконсульство Индии

О намерении Индии открыть своё представительств...

Новости Татарстана

18 минут назад

Турецкий актер Бурак Озчивит снова приедет в Альметьевск

Новости России

19 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год выполнило диагностику более 7 тыс. км трубопроводов

Новости Татарстана

15 часов назад

Директор УК в Альметьевске заплатит за снег 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

17 часов назад

В Альметьевском районе 64-летний мужчина умер в результате ДТП
В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из ...
Новости Казани
15 часов назад

В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из окна 9 этажа

Новости Казани

18 часов назад

Автоледи выехала на встречку и влетела в 2 легковушки в Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане 21 января 6 планет выстроятся в одну линию

Новости Татарстана

19 часов назад

В Челнах самогонный аппарат рванул прямо в квартире
Это не обязательно делать самостоятельно: показ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь