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В Республике Татарстан иностранцев могут заставить получать полисы ДМС

Мубараков подчеркнул, что необходимо ввести обя...

pixabay.com

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Аудитор Счетной палаты региона Ильнур Мубараков предложил законодательно обязать иностранных граждан оформлять полисы медицинского страхования.

Он отметил, что государственные медицинские учреждения оказывают помощь беременным мигранткам, включая роды, но средства на это в бюджет не закладываются. При этом медики не имеют права отказать иностранцам в лечении.

Мубараков подчеркнул, что необходимо ввести обязательное оформление полиса добровольного медицинского страхования для мигрантов. По его мнению, такой полис должен покрывать все расходы, связанные с беременностью и родами. Также он считает, что страхование должно распространяться и на новорожденных.

Ранее мы писали о том, что в полиции Татарстана рассказали об изменениях в миграционном законодательстве.

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