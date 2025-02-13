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В полиции Татарстана рассказали об изменениях в миграционном законодательстве

Коррективы в миграционные правила вынудили мног...

pixabay.com

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С начала года сотрудники МВД Татарстана ведут учет мигрантов, проживающих на территории республики. По данным ведомства, в регионе сейчас находятся около 100 тысяч иностранных граждан. Большинство приезжает с целью трудоустройства, и для этого теперь не требуется получение российского гражданства. Однако законодательные изменения значительно сократили доступные вакансии, а работодатели, не проверяющие статус своих сотрудников, могут столкнуться с санкциями.

Коррективы в миграционные правила вынудили многих иностранцев ускоренно оформлять гражданство, патенты и другие необходимые документы. Нарушение новых требований грозит депортацией. В 2024 году из России выдворили более четырех тысяч человек.

Заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД Татарстана Антон Губачев напомнил, что с января действуют новые ограничения на пребывание мигрантов. Теперь они могут находиться в стране не более 90 дней в течение календарного года, тогда как ранее могли покидать Россию на аналогичный срок и затем возвращаться.

Хотя для официального трудоустройства пока достаточно патента, в этом году введены ограничения на работу мигрантов в ряде сфер. Губачев уточнил, что строительная отрасль остается наиболее востребованной среди иностранцев, но далеко не все выбирают именно эту сферу.

Эксперты отмечают, что состав мигрантов по странам остается примерно таким же. В Татарстан продолжают приезжать граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, а также увеличился поток мигрантов из Туркменистана.

Кроме того, в России запущен пилотный проект по биометрическому контролю иностранцев. В аэропортах устанавливают сканеры для фиксации отпечатков пальцев. Это поможет выявлять лиц, находящихся в розыске, а также предотвратит повторный въезд ранее депортированных граждан, изменивших личные данные.

С 5 февраля начал работу реестр контролируемых лиц, в который включают мигрантов, нарушающих законодательство. Для них предусмотрены серьезные ограничения: им запрещено заключать и расторгать браки, пользоваться банковскими услугами, управлять автомобилем, получать водительские права и совершать ряд других юридических действий, пишет Татарстан 24.

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