Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В ряде школ Татарстана в день выборов президента РФ изменят расписание

В ряде школ Татарстана в день выборов президента РФ изменят расписание

zaks.ru

Подписаться в Telegram

По информации, предоставленной председателем Центральной избирательной комиссии Татарстана Андреем Кондратьевым, 15 марта в школах республики, где будут расположены избирательные участки, проведут занятия по истории, экскурсии в музеи и спортивные мероприятия на свежем воздухе. Такие меры были согласованы с министерством образования и науки РТ и обсуждались с муниципальными управлениями образования. В целом, нормальный учебный процесс в школах будет идти без изменений.

В то же время, Кондратьев подчеркнул, что избирательные участки находятся в 48% от общего числа школ в республике.

Выборы Президента Российской Федерации запланированы на период 15-17 марта.


Помимо школ, в регионе создано 45 специальных избирательных комиссий в санаториях, больницах, следственных изоляторах, на вокзалах, в аэропортах и других местах.

Более 65 территориальных избирательных комиссий и свыше 2,7 тыс. участковых комиссий будут активно работать в это время, обслуживая около 22 тыс. человек.

Как отметил Кондратьев, на 96% избирательных участков предусмотрено видеонаблюдение или видеофиксация. На каждом участке будут действовать более 16 тыс. наблюдателей.

Общее количество избирателей в регионе превышает 2,9 миллиона человек. Около 108 тыс. жителей уже воспользовались услугой «Мобильный избиратель».

Напомним, ранее в Казани начали готовиться к сезону клещей, обработают подростковые клубы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

чем протереть поверхности после дезинфекции если нет соды

Новости Татарстана

день назад

Супругу бывшего чиновника арестовали в Казани за хранение взрывчатки

Интересное в Казани

2 дня назад

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

фотограф в детский сад в Казани

Новости Казани

21 час назад

В Казани проезд по Вознесенскому тракту сделают платным не для всех

Новости Татарстана

день назад

Скончался отец депутата Госдумы Борис Богуславский

Новости Татарстана

18 часов назад

В Нижнекамске назвали средний размер зарплаты дворников

Новости Татарстана

4 часа назад

Мужчина скончался в ДТП под Казанью

Новости Татарстана

18 часов назад

Учителем года в Казани стал 30-летний преподаватель физики
Лонгриды
3 часа назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

7 минут назад

Минниханов наградил секретаря совбеза РТ орденом «Дуслык»

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

Новости Татарстана

17 минут назад

В ряде школ Татарстана в день выборов президента РФ изменят расписание

Новости Татарстана

52 минуты назад

Вкладчикам QIWI-банка в Татарстане вернули 60 млн рублей
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
6 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

час назад

На обработку подростковых клубов от клещей в Казани выделят 1 млн рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане синоптики обещают небольшое потепление

Новости Татарстана

3 часа назад

Больным сахарным диабетом в Татарстане помогут за 148 млн рублей
Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта
Интересное в Казани
5 дней назад

Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта