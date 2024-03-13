В ряде школ Татарстана в день выборов президента РФ изменят расписание

По информации, предоставленной председателем Центральной избирательной комиссии Татарстана Андреем Кондратьевым, 15 марта в школах республики, где будут расположены избирательные участки, проведут занятия по истории, экскурсии в музеи и спортивные мероприятия на свежем воздухе. Такие меры были согласованы с министерством образования и науки РТ и обсуждались с муниципальными управлениями образования. В целом, нормальный учебный процесс в школах будет идти без изменений.



В то же время, Кондратьев подчеркнул, что избирательные участки находятся в 48% от общего числа школ в республике.



Выборы Президента Российской Федерации запланированы на период 15-17 марта.



Помимо школ, в регионе создано 45 специальных избирательных комиссий в санаториях, больницах, следственных изоляторах, на вокзалах, в аэропортах и других местах.

Более 65 территориальных избирательных комиссий и свыше 2,7 тыс. участковых комиссий будут активно работать в это время, обслуживая около 22 тыс. человек.



Как отметил Кондратьев, на 96% избирательных участков предусмотрено видеонаблюдение или видеофиксация. На каждом участке будут действовать более 16 тыс. наблюдателей.



Общее количество избирателей в регионе превышает 2,9 миллиона человек. Около 108 тыс. жителей уже воспользовались услугой «Мобильный избиратель».

Напомним, ранее в Казани начали готовиться к сезону клещей, обработают подростковые клубы.