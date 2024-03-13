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· Артем Акчурин

В Казани начали готовиться к сезону клещей, обработают подростковые клубы

В Казани начали готовиться к сезону клещей, обработают подростковые клубы

mk.ru

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В Казани уже начали готовиться к наступающему сезону активности клещей. Согласно информации, опубликованной на государственном портале госзакупок, планируется потратить 953 тысячи рублей на обработку территорий, где расположены подростковые клубы. Эти меры необходимы из-за появления клещей в период с апреля по май, которые в последствии к октябрю уходят в спячку.

План предусматривает выполнение девяти видов работ по обработке территорий от клещей до конца 2024 года. В числе объектов для обеззараживания — 59 подростковых клубов, включая «Вертолет», «Иволга», «Олимпиец», «Сандугач», «Юлдаш» и другие.

Помимо обработки от клещей, за указанную сумму также планируется провести дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию. Охватываться будут не только сами помещения, но и окружающие их территории в радиусе не менее 50 метров.

На каждый из объектов запланировано выделение не более трех дней на проведение работ. Дальнейшие изменения сроков могут зависеть от погодных условий, поскольку для обработки используются ядовитые химикаты.

Инициатором данной программы выступило МБУ «Объединение молодежных (подростковых) клубов по месту жительства „Подросток“». Финансирование на предстоящие работы осуществляется из бюджета Казани в форме субсидии.

Стоит отметить, что клещи переносят такие болезни, как возвратный клещевой тиф, туляремию, бабезиоз, пятнистую лихорадку и многое другое. При укусе клеща необходимо обратиться к врачу для проведения экстренной профилактики клещевого энцефалита.

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