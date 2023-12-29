В последнюю пятницу года Казань стоит в 9-бальных пробках

Вечером 29 декабря в Казани образовались масштабные пробки, достигающие 9 баллов по данным службы "Яндекс.Карты".

Самые большие заторы наблюдались в центре города, затрудненным движением стали улицы Лево-Булачная, Чернышевского, Бурхана Шахиди, Тази Гиззата, Островского, Габдуллы Тукая, Карла Маркса, Пушкина, Бутлерова, Татарстан, Тихомирнова, Волкова, Роща Фрунзе, Вишневского и Тельмана.



Также в других районах Казани пробки оказали негативное воздействие на движение транспорта на улицах Максимова, Ленинградская, Челюскина, Декабристов, Мусина, Большая Крыловка, Арбузова, Космонавтов, Аграрная, Зирекле, Гвардейская, Ершова, Камалеева, Зорге, Габишева, а также на проспектах Ямашева, Победы и Мамадышском тракте.

Ранее, стало известно, что сотрудники ГИБДД Татарстана поздравят водителей в новогоднюю ночь.