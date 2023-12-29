Сотрудники ГИБДД Татарстана поздравят водителей в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, сотрудники ГИБДД Татарстана проведут профилактические рейды по всем 45 районам региона, чтобы поздравить добросовестных автолюбителей с приближающимися праздниками. Кроме того, на региональных трассах водителей уже поздравляют Дед Мороз и Снегурочка.

Например, в Нижнекамске новогодний патруль останавливал водителей и дарил им небольшие подарки, а также информационные брошюры по безопасности на дороге.

Помимо поздравлений, сказочные персонажи напоминали водителям о важности соблюдения ПДД. Они также пожелали всем участникам безопасных дорог и призвали проявлять внимание к пешеходам. В знак благодарности все участники акции получили подарки.

Ранее, на трассе М12 установили баннеры с двумя ошибками.