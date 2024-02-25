В поселке Константиновка под Казань реконструируют мост
В поселке Константиновка Советского района Казани начинается проект реконструкции моста, на который выделено более 111,8 млн рублей. По информации с сайта госзакупок, работы будут проводиться на мосту через ручей Вертелевка у перекрестка улицы Школьная и Мостового переулка.
Во время строительства движение транспорта будет перенаправлено на временную дорогу. Финансирование этого проекта будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов.
Ранее, стали известны новые подробности о строительстве школы фигурного катания Алины Загитовой.