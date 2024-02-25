В поселке Константиновка под Казань реконструируют мост

В поселке Константиновка Советского района Казани начинается проект реконструкции моста, на который выделено более 111,8 млн рублей. По информации с сайта госзакупок, работы будут проводиться на мосту через ручей Вертелевка у перекрестка улицы Школьная и Мостового переулка.





План предусматривает замену существующего моста на инновационную водопропускную квадратную двухочковую трубу длиной 24,51 метра. Подрядчику предстоит выполнить ряд задач: разобрать старые конструкции, установить надежный фундамент, собрать новую трубу из железобетонных элементов и привести в порядок участок автодороги.Во время строительства движение транспорта будет перенаправлено на временную дорогу. Финансирование этого проекта будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов.

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