Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Школу Алины Загитовой начнут строить летом

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В Казани летом 2024 года начнется строительство школы по фигурному катанию, имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Данные приводит министр спорта РТ Владимир Леонов.

Сообщается, что подготовка к строительству уже в процессе. Разрабатывается техзадание, рассчитывается участок земли и устанавливается бюджет, на который будет реализовываться проект.

Учреждение будет расположено на улице Портовой в столице РТ. Сама Алина Загитова будет занимать руководящую должность.

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