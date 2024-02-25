Школу Алины Загитовой начнут строить летом

В Казани летом 2024 года начнется строительство школы по фигурному катанию, имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Данные приводит министр спорта РТ Владимир Леонов.

Сообщается, что подготовка к строительству уже в процессе. Разрабатывается техзадание, рассчитывается участок земли и устанавливается бюджет, на который будет реализовываться проект.

Учреждение будет расположено на улице Портовой в столице РТ. Сама Алина Загитова будет занимать руководящую должность.