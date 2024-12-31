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Дорога в обход Челнов экономит татарстанцам более 50 минут

22 декабря торжественно открыли движение по нов...

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22 декабря торжественно открыли движение по новой трассе М7 «Волга», обходящей Набережные Челны и Нижнекамск. Первые десять дней эксплуатации показали, что среднесуточный поток автомобилей на данном участке составляет 17,945 единиц, как было объявлено на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан.

Благодаря использованию новой объездной дороги водители могут сократить время в пути на 50–60 минут за счёт высоких разрешённых скоростей и удобной планировки дорог, что также уменьшает вероятность возникновения заторов, привычных для городских магистралей.

Кроме того, на брифинге особо подчёркивали, что новая трасса способствует повышению безопасности дорожного движения, что является значительным преимуществом, сообщают Челнинские Известия.

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