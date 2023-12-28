Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В парках Казани бесплатные представления проведет уличный театр из Москвы

Подписаться в Telegram

Уличный театр «Морес» из Москвы с 1 по 3 января удивит жителей Казани шестью захватывающими представлениями, которые состоятся в нескольких парках города. Эту возможность предоставляет директор Дирекции парков и скверов столицы, Айгуль Латыпова, которая объявила о бесплатных спектаклях в ходе пресс-конференции.

1 января в 15:00 часов зрители смогут насладиться выступлением у входа в метро «Площадь Тукая» на улице Баумана, в 19:00 - у павильона на бульваре «Белые цветы». 2 января в 15:00 спектакль состоится у сцены Горкинско-Ометьевского леса, в 19:00 - в парке на Мира в Дербышках. А 3 января в 15:00 мероприятие пройдет в жилом массиве «Салават Купере», и в 19:00 выступят у елки парка «Крылья Советов».

Ранее, стало известно, что во время новогодних праздников в Казани пройдет вечер татарского стендапа.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Интересное в Казани

3 часа назад

Успешный Бизнес и Личный Рост: Центр «Мой бизнес» Татарстан предлагает бесплатные обучающие программы для предпринимателей

чем можно заделать вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Депутат Хинштейн призвал со всей строгостью наказать убийц матери участника СВО

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники

покрытие под кутикулу в Казани

Новости Татарстана

день назад

Сокол-балобан улетел из Татарстана в Арабские Эмираты

Новости Татарстана

день назад

Глава ГУ МЧС России по РТ официально объявил о своей отставке

Новости Татарстана

день назад

В Челнах заочно арестовали иностранцев за убийство матери участника СВО

Новости Татарстана

день назад

Каждый пятый россиянин планирует встретить Новый год в Казани

Новости Татарстана

день назад

Актриса Анна Пересильд заявила, что не ждет продолжения сериала «Слово пацана»
Лонгриды
2 дня назад

«Это триллер, который заставляет задуматься»: в Казани прошла премьера сериала «Сны Алисы»

«Это триллер, который заставляет задуматься»: в Казани прошла премьера сериала «Сны Алисы»

Новости Татарстана

19 минут назад

В Каире открыли филиал КФУ

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Казани

39 минут назад

В Казани из-за строительства метро изымут участок на улице Фучика

Новости Татарстана

44 минуты назад

Прямые рейсы из Казани в аэропорт Внуково запустят 5 января
Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников
Лонгриды
6 дней назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

54 минуты назад

В Татарстане придумали меры против обмеления Волги

Новости Татарстана

59 минут назад

В Нижнекамске провели акцию в поддержку бездомных животных

Новости Татарстана

час назад

Ильсур Метшин исполнил желание семилетнего мальчика
В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить
Лонгриды
8 дней назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить