В парках Казани бесплатные представления проведет уличный театр из Москвы

Уличный театр «Морес» из Москвы с 1 по 3 января удивит жителей Казани шестью захватывающими представлениями, которые состоятся в нескольких парках города. Эту возможность предоставляет директор Дирекции парков и скверов столицы, Айгуль Латыпова, которая объявила о бесплатных спектаклях в ходе пресс-конференции.



1 января в 15:00 часов зрители смогут насладиться выступлением у входа в метро «Площадь Тукая» на улице Баумана, в 19:00 - у павильона на бульваре «Белые цветы». 2 января в 15:00 спектакль состоится у сцены Горкинско-Ометьевского леса, в 19:00 - в парке на Мира в Дербышках. А 3 января в 15:00 мероприятие пройдет в жилом массиве «Салават Купере», и в 19:00 выступят у елки парка «Крылья Советов».

Ранее, стало известно, что во время новогодних праздников в Казани пройдет вечер татарского стендапа.